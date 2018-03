Polícia apreende 13 toneladas de aço no interior de SP Policiais do Departamento de Investigação sobre Crime Organizado (Deic) apreenderam 13 toneladas de aço inox em um galpão no município de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. A polícia deteve um empresário do ramo de metais, de 37 anos, que foi apontado como receptor da carga roubada. A carga, avaliada em R$ 100 mil, havia sido roubada por três homens na Rodovia Dom Pedro, em Atibaia, na manhã de sábado, 6, e foi localizada no mesmo dia em um na Rua João Amato. Após o aço ser deixado no Campo Limpo Paulista, o caminhão foi abandonado na região da Barra Funda, em São Paulo. De acordo com a polícia, o empresário, que não teve a identidade divulgada, permanece detido e poderá responder por receptação dolosa.