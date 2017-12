Polícia apreende 15 mil pacotes de cigarros no interior de MS

A Polícia Rodoviária Federal com apoio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreenderam na tarde desta quarta-feira, 17, cerca de 15 mil pacotes de cigarros, distribuídos em 300 caixas com 50 unidades cada, em frente a uma residência em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. A apreensão aconteceu após uma denúncia anônima, de que algumas pessoas estavam descarregando uma carga de cigarro de um caminhão para uma residência, localizada no Bairro Nova Aquidauana. Ao chegar ao local, os policias encontraram três pessoas descarregando as caixas de um caminhão. O trio tentou fugir, mas foi detido pela polícia. O motorista Altamir dos Santos Nunes, de 39 anos, declarou que era o dono da carga e que conduziu o caminhão, trazendo a mercadoria de Ponta Porã, por estradas vicinais para não ser pego. Também disse que o caminhão é emprestado. Os outros dois presos, Franscisco Cáceres Guimarães, de 33 anos, e Kleyton de Souza Silva, de 20, declararam que acompanharam a carga desde Ponta Porã, realizando "serviço de Batedor", e no momento da abordagem estavam ajudando a descarregar a carga.