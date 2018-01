Polícia apreende 1.632 pedras de crack com adolescente Após investigações, a Polícia Civil fez hoje a maior apreensão de crack de Várzea Paulista, na região de Jundiaí. Com um jovem de 17 anos foram encontradas 1.632 pedras de crack, mais 186 trouxinhas de maconha e 144 papelotes de cocaína, por volta da 7 horas desta quarta-feira. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia investigava denúncias e conseguiu um mandado de busca e apreensão que foi cumprido pouco depois das 7 horas da manhã. Além das drogas, no quarto onde o adolescente dormia, foram encontrados dois radiocomunicadores, um revólver com numeração raspada, três aparelhos de som, dois celulares e R$ 123,00 em dinheiro. A polícia acredita que os aparelhos eletrônicos possam ser produto de roubo para pagamento de drogas. Também foram apreendidos um painel de moto e muitos plásticos pretos utilizados nas embalagens. A mãe do menor compareceu à delegacia e disse que ele já não morava com a família havia três meses por causar muitos problemas. O adolescente saiu da delegacia acompanhado da mãe e de uma representante do Conselho Tutelar. Depois seguiu para a Vara da Infância e Juventude da cidade.