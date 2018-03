Polícia apreende 2,5 t de material retirado de rede ferroviária Agentes federais apreenderam cerca de 2,5 toneladas de material retirado de torres desativadas da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) na quinta-feira. Tudo foi encontrado no interior de um galpão que funcionava como ferro-velho, na cidade de São Carlos, região central do Estado de São Paulo. Com a prisão da dona do imóvel, detida no mesmo local, a polícia acredita ter descoberto um dos elos de uma quadrilha que age em todo o Estado. As investigações na região começaram em 2006, quando surgiram as primeiras queixas. Os criminosos, passando-se por técnicos da Rede Ferroviária, entravam nas propriedades particulares e diziam que as torres precisam ser desmontadas. Detida, a acusada de manter o ferro-velho foi indiciada por receptação no 2º Distrito Policial de São Carlos. No final de 2006, um rapaz já havia sido preso em Rio Claro, também no interior. Com ele a polícia encontrou um falso panfleto da rede ferroviária, no qual pedia ajuda aos fazendeiros para a retirada das torres. Foram encontrados também capacetes e uniformes falsificados.