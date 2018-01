Polícia apreende 23 malas cheias de cocaína no Porto de Santos

SÃO PAULO - A guarda portuária apreendeu 23 malas contendo 552 quilos de cocaína, na madrugada deste sábado (6), num dos terminais do Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Dois homens que manobravam uma carreta-conteiner carregada com as malas de droga foram presos. Levados à delegacia da Polícia Federal, eles se negaram a revelar a origem ou o destino da droga. A polícia ainda investiga se as malas de cocaína chegaram em algum navio ou seriam embarcadas para o exterior.

De acordo com a PF, os funcionários da central de monitoramento estranharam as manobras da carreta no terminal da Margem Esquerda (Guarujá) do Porto de Santos. Acionada, a Guarda Portuária abordou o veículo, mas os três ocupantes – o motorista e dois ajudantes – saíram correndo. Dois deles foram detidos em seguida, mas o terceiro escapou do cerco e não foi encontrado.

Durante vistoria da carreta, os agentes encontraram uma mala com a droga na cabine. As outras 22 malas estavam presas sob a carroceria do veículo. A droga estava acondicionada em tabletes. A PF indiciou os suspeitos por tráfico de entorpecentes e ainda investiga a origem da droga.