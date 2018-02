Polícia apreende 26 caça-níqueis em Itu As polícias civil e militar apreenderam 26 máquinas de caça-níqueis em Itu, região de Sorocaba, a 92 quilômetros de São Paulo, numa operação encerrada na madrugada desta sexta-feira, 2. Foram fiscalizados mais de 40 estabelecimentos na região central e nos bairros da cidade. Segundo a polícia, o número de equipamentos apreendidos só não foi maior porque, iniciada a operação, muitos donos de bares foram avisados por outros comerciantes e retiraram as máquinas. Os equipamentos passaram por perícia. Os comerciantes alegam que apenas arrendam as máquinas, mas não informaram os nomes dos donos. Eles responderão a processo por contravenção penal, pois os caça-níqueis são considerados jogos de azar. Se ficar comprovado que os componentes entraram ilegalmente no País, os comerciantes também podem ser processados por contrabando ou descaminho.