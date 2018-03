Polícia apreende 30 quilos de crack no MS

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 30 quilos de crack dentro de um carro que trafegava pela BR-267, na região de Bataguassu, no Mato Grosso do Sul, na noite de sábado, 20. O motorista, que seguia no sentido São Paulo da estrada, foi preso.

De acordo com a polícia, a droga foi encontrada num fundo falso na caixa de ar do veículo e o condutor confessou que foi contratado para levar a droga de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, até a capital paulista. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil da cidade.