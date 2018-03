Polícia apreende 35 máquinas nos Jardins Trinta e cinco máquinas caça-níqueis foram apreendidas na noite de ontem em um depósito clandestino que funcionava na Alameda Jaú, nos Jardins, zona sul. No local, havia três funcionários e dois jogadores. Todos foram detidos e levados ao 78º DP (Jardins), onde o caso foi registrado. "Os funcionários disseram que as máquinas pertencem a um ex-funcionário do Bingo Augusta (que ficava na região), chamado Marcelo", disse o delegado Alexandre Daur Filho.