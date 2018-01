Polícia apreende 40 kg de maconha em ônibus A Polícia Rodoviária apreendeu, no início da manhã desta sexta-feira, 40 quilos de maconha dentro de um ônibus, no interior de São Paulo. De acordo com a Sala de Imprensa da Polícia Militar, a apreensão aconteceu por volta das 6 horas, na Rodovia Orlando Quagliato, na altura do quilômetro 228, na cidade de Ourinhos. Ao efetuar revista num ônibus da Empresa Pluma, que seguia de Assunção, no Paraguai, para o Rio de Janeiro, os patrulheiros encontraram o tóxico em duas malas. Dois passageiros responsáveis pela bagagem foram presos em flagrante por tráfico de drogas e levados para a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (DISE) de Ourinhos, onde a ocorrência foi registrada.