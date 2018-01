Polícia apreende 41 mil pílulas contra impotência no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná registrou, na madrugada desta terça-feira, 19, a primeira apreensão de 2010 de medicamentos que, supostamente, foram contrabandeados do Paraguai.

De acordo com a polícia, mais de 41 mil comprimidos de estimulantes sexuais foram encontrados no tanque de combustível de um carro que trafegava pela BR-369, no município de Ubiratã, na região de Cascavel, no oeste do Estado.

O motorista do carro, de 41 anos, que seguia para a Bahia, foi preso e encaminhado para a Delegacia da polícia federal em Cascavel. Um outro suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

Durante todo o ano passado, a PRF retirou de circulação mais de 336 mil unidades de medicamentos paraguaios contrabandeados, no Paraná. A apreensão desta terça representa 12% do total encontrado em 2009.