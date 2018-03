Polícia apreende 450 mil maços de cigarro contrabandeados

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 450 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai na noite de segunda-feira, 7, no km 56 da Rodovia dos Bandeirantes. Dois homens tentaram corromper os policiais com R$ 30 mil e foram presos.

A carga foi descoberta durante fiscalização de rotina em um posto Graal da rodovia. O motorista do caminhão sugeriu aos policiais que fosse feito "um acerto" e ligou para um comparsa, que chegou alguns minutos depois com os R$ 30 mil, em espécie, segundo a polícia.

Os dois foram presos em flagrante por contrabando e corrupção ativa e levados para a carceragem da Superintendência Regional de São Paulo da Polícia Federal, na Lapa. A carga é avaliada em cerca de R$ 650 mil.