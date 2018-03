Polícia apreende 500 bananas de dinamite no interior de SP A Polícia Civil de São Paulo apreendeu por volta das 6 horas desta quarta-feira, 17, cerca de 500 bananas de dinamite no interior de uma residência em Itaquaquecetuba, Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, três pessoas foram presas em flagrante dentro da casa, mas por enquanto não foram reveladas suas identidades. Ainda durante a tarde, a polícia realizava uma perícia no local. O caso deve ser registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.