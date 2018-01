Polícia apreende 66 quilos de droga em ônibus na Dutra A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 62 quilos de maconha e quatro quilos de cocaína em um ônibus que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, com destino à Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira, 8. De acordo com a PRF, o veículo foi abordado, por volta das 3h30, na altura do quilômetro 18, região de Lavrinhas, ainda no interior de São Paulo. As passageiras Elisângela da Silva Reis, de 19 anos, Suelen de Sousa Reis, de 21 anos, e Edneide Soares da Silva, de 24 anos, que transportavam a droga, foram detidas e encaminhadas para a delegacia da Polícia Federal de Cruzeiro, no interior de São Paulo.