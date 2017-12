Polícia apreende 7 mil CDs piratas em SP Pelos menos 15 pessoas foram presas e mais de 7 mil CDs piratas foram apreendidos por agentes da Delegacia Anti-Pirataria do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), hoje de manhã, em São Paulo. Segundo a assessoria da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, a operação ocorreu entre 9h e meio-dia, no Largo 13 de Maio, no Cambuci e no Brás. O delegado Artur Moreira comandou a ação.