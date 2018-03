Polícia apreende 8 toneladas de maconha no oeste do Paraná

A Polícia Militar apreendeu cerca de oito toneladas de maconha em um caminhão, no início da manhã desta sexta-feira, 3, em São José das Palmeiras, a 580 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná. A droga era transportada na carroceria de um caminhão, no meio de uma carga de farelo de trigo. Duas pessoas foram presas e encaminhadas para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, onde foram autuadas por tráfico. A apreensão foi resultado da Operação Fronteira, um trabalho de reforço no policiamento em toda a região com o intuito de reprimir o tráfico e contrabando às margens do Lago de Itaipu. Os policiais interceptaram o caminhão depois de uma denúncia anônima. O motorista Carlos Vieira de Melo disse que tinha carregado a droga em Entre Rios do Oeste e deveria entregar em um posto de combustível de Ibema, as duas cidades ficam no oeste paranaense. O motorista de um Kadett, Edimar Amaro da Fonseca, também foi preso sob acusação de servir de batedor ao caminhão. Segundo a polícia, ele confessou que receberia R$ 500,00 para fazer a escolta.