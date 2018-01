Polícia apreende arma, munições e R$ 22 mil em Gravataí (RS)

SÃO PAULO - Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, 20, com armas, munições e R$ 22 mil em uma casa em Gravataí, no Rio Grande do Sul.

Policiais civis da 2ª DP da cidade cumpriram mandado de busca e apreensão em uma residência na Vila Marrocos. No local, eles apreenderam uma pistola, cerca de 100 munições para diferentes armas, um colete balístico, e R$ 22 mil em espécie.

O proprietário da residência foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gravataí.