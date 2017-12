Polícia apreende cerca de 500 quilos de maconha em Mato Grosso do Sul

SÃO PAULO - Cerca de 500 quilos de maconha foram apreendidos neste domingo, 8, durante patrulhamento de policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na Rodovia MS-164, município de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Segundo a polícia, o motorista de um veículo não respeitou a ordem de parada e furou o bloqueio policial em alta velocidade. Após alguns quilômetros de perseguição, o condutor abandonou o veículo e fugiu pela vegetação às margens da rodovia. No veículo, que era roubado, foram localizados vários fardos contendo maconha, que totalizaram 451,3 kg da droga e 230 g de cocaína.