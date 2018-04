Polícia apreende cerca de R$ 500 mil em jogos eletrônicos no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta-feira, 30, uma carga de jogos eletrônicos avaliada em aproximadamente R$ 500 mil na Rodovia Presidente Dutra , no alto da Serra das Araras, no Rio de Janeiro.

A mercadoria importada estava com nota fiscal irregular. Entre os produtos apreendidos estão videogames e jogos eletrônicos. O motorista do caminhão foi liberado e a carga apreendida será levada para um depósito da Receita Federal, no Rio.