Polícia apreende drogas dentro de brinquedos no interior Cerca de 30 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária na Rodovia Assis Chateaubriand, altura do quilômetro 296, na região de Penápolis, interior de São Paulo, na noite deste domingo de carnaval. De acordo com a polícia, por volta das 23 horas de domingo, um ônibus que vinha de Maringá com destino à Franca foi abordado pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR). No bagageiro interno do veículo, que estava com 16 passageiros, foram encontradas duas sacolas de brinquedos cheios de maconha. No bagageiro externo, a polícia apreendeu mais duas sacolas grandes, também com brinquedos cheios de droga. A bagagem pertencia à uma cantora identificada como A.P.S., de 21 anos, que estava com seu filho de um ano e seis meses no colo, e à adolescente J.R.B., de 17. Foram apreendidos 159 tabletes de maconha, que pesados totalizaram 29 quilos da droga. As acusadas afirmaram trazer a droga do Paraguai e disseram que receberiam R$ 150 cada uma para entregá-la na cidade de Barretos, também no interior de São Paulo. Elas foram conduzidas para a Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde ficarão à disposição da Justiça. Armas e Drogas Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a apreender uma carabina calibre 45, uma espingarda calibre 12 e uma submetralhadora 9 milímetros, num barraco da favela do Pé Sujo, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo, na madrugada do último domingo, 18. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a denúncia dava conta de que o lugar poderia ser um cativeiro. Quando os policiais chegaram ao local, por volta das 3 horas, eles puderam avistar um grupo fugindo. Além do arsenal, a polícia apreendeu grande quantidade de cocaína, armazenada em vários tipos de embalagens, como 572 papelotes de alumínio, 111 supositórios, um invólucro de plástico e cinco pedras. Também foram apreendidos dois rádio transmissores, um colete a prova de balas, duas malas e uma sacola contendo papel alumínio e sacos plásticos, e um vídeo cassete.