Quatro granadas, duas submetralhadoras e cerca de duas mil munições (para vários calibres), foram apreendidas nesta segunda-feira, 5, por agentes da Polinter na Favela do Acari, zona norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, as apreensões ocorreram durante uma operação que tinha por objetivo prender os chefes do tráfico de drogas do morro, conhecidos como Capiné e Malvado, que conseguiram escapar.