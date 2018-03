Polícia apreende mais de 100 kg de maconha no Mato Grosso do Sul

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem à noite 105 quilos de maconha escondidos em um veículo, na altura do km 11, da BR-267, em Bataguassu, no Mato Grosso do Sul. Com a ajuda de cães farejadores, os agentes encontraram 135 tabletes de maconha camuflados em um fundo falso e no estepe de uma caminhonete. O condutor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia da região.

Em outra ação contra o tráfico de drogas, ontem, em Chuí, no Rio Grande do Sul, sete pessoas foram presas. A Polícia Federal cumpriu sete mandados de prisão (duas temporárias e cinco preventivas) e quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Vitória do Palmar, Chuí e Rio Grande.