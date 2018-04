Polícia apreende mais de 800 quilos de maconha no interior de São Paulo

PRESIDENTE PRUDENTE - Na noite de sábado, agentes da Polícia Federal de Araçatuba apreenderam mais de 800 quilos de maconha na Rodovia Marechal Rondon, perto da cidade de Castilho, no noroeste paulista. Com peso total de 836 quilos e embalada em tabletes, a droga estava escondida no fundo falso de um caminhão.

Foram presos o motorista e um segurança, que fazia a escolta do caminhão com uma picape Ranger. Eles foram levados para a Cadeia Pública de Penápolis. Os nomes dos acusados não foram divulgados.

O caminhão trazia o entorpecente de Ponta Porã (MS). Além de Araçatuba, a droga seria distribuída em outras cidades paulistas, segundo a Polícia Federal.

A droga foi avaliada em R$ 2 milhões e será incinerada no começo desta semana. Foi a maior apreensão de maconha dos últimos cinco anos feita pela Polícia Federal na região de Araçatuba.