Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha em SP Policiais militares rodoviários da 5ª Companhia, do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, apreenderam aproximadamente 60 quilos de maconha na tarde de domingo em um veículo no município de Martinópolis, cidade do interior do Estado de São Paulo, localizada a 580 km da capital paulista. A apreensão ocorreu por volta das 17h30 e foi realizada durante fiscalização de rotina na Rodovia Assis Chateaubriand, km 430. Os policiais abordaram o veículo e durante a vistoria localizaram um fundo falso na carroceria, onde a droga estava acondicionada. O motorista foi detido e conduzido ao Distrito Policial, onde foi autuado por tráfico de entorpecentes. Na sexta-feira, a Polícia Federal apreendeu uma tonelada de maconha que estava sendo transportada dentro de uma caminhão tanque. Por volta das 18h30, agentes da PF que investigavam e acompanhavam a movimentação da carreta tanque que partiu de Itaporã, no Mato Grosso do Sul, abordaram o motorista Eder S.V.S., de 29 anos, quando ele estava próximo a alça de acesso à Avenida Sumaré, em São Paulo. Eder disse desconhecer o conteúdo da carga que transportava, porém confessou que receberia, pelo transporte, a quantia de R$ 6 mil. Em seu depoimento o motorista revelou, ainda, que seria procurado por alguém em um veículo Alfa Romeu de cor cinza para a entrega da carga. Outra equipe que estava nas imediações foi acionada e logo em seguida localizou o veículo em um posto, prendendo seus dois ocupantes Isaque P.L. e Márcio E.M.S.