Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha no RS

PORTO ALEGRE - Cerca de uma tonelada e meia de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Federal (PF) do Rio Grande do Sul. A apreensão ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 19, na BR-470, próximo ao km 217, no município de Bento Gonçalves, na serra gaúcha.

Segundo um agente da PRF, a droga estava escondida no fundo falso de um caminhão. "O condutor, de 36 anos, foi detido em flagrante. Ele admitiu que a droga veio do Paraguai e que o carregamento ocorreu em Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (18)", disse o policial.

O motorista receberia R$ 4 mil para levar a droga até a região metropolitana de Porto Alegre. Conforme a PRF, esta é a maior apreensão de drogas realizada no município.

Já em Novo Hamburgo, a cerca de 40 quilômetros da capital gaúcha, a Polícia Civil apreendeu 100 kg de maconha. A ação ocorreu nesta quarta-feira. A droga estava escondida dentro uma residência no bairro Kephas. No momento em que os policiais ingressaram na casa, o traficante fugiu. A Polícia Civil já tem a identificação do criminoso.