Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha no PR

Mais de uma tonelada de maconha e um carregamento de armas foram apreendidos na Rodovia BR-163, na região de Guaíra, oeste do Paraná, na segunda-feira, 8. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 1,3 tonelada de maconha estavam escondidas em um fundo falso de uma carreta que saiu de Amambaí, no Mato Grosso do Sul, e seguia para São Paulo. Durante a inspeção, os policiais descobriram o fundo falso sob o assoalho do reboque, onde estava escondida a maior parte da droga. Depois da descoberta, o motorista, de 33 anos, confessou que havia mais maconha escondida na lataria do caminhão. Segundo depoimento do detido, ele comprou a droga em Amambaí por 25 reais o quilo, e venderia em São Paulo por valores variando entre R$ 80 e R$ 100. A carga comprada por R$ 28 mil seria, então, vendida cerca de R$ 130 mil. Armas Uma metralhadora, um rifle de assalto calibre 556, 14 pistolas 9mm e munição foram encontrados em um Celta. O armamento, de origem argentina e americana, estava acomodado dentro dos forros da parte traseira do carro. Foram detidos Aguinaldo Pereira, de 68 anos, que estava com habilitação falsa e possuía passagens por tráfico e porte ilegal de armas. Já o carona, Ernandes Brasil e Silva, de 56 anos, era foragido da Justiça de Minas Gerais. Eles confessaram aos policiais que o armamento seguiria para traficantes da cidade do Rio de Janeiro.