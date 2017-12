Polícia apreende quase 5 mil munições de uso restrito na Transbrasiliana

SÃO PAULO - Policiais rodoviários federais detiveram, nesta sexta-feira, 8, em Ourinhos, interior paulista, durante uma blitz de rotina, quase 5 mil munições em poder de um motorista, na altura do quilômetro 338 da Rodovia Transbrasiliana.

As munições, todas calibre 9 milímetros, de uso restrito das Forças Armadas, estavam em um Volkswagen Parati, com placas do Rio de Janeiro. O veículo foi parado e, no porta-malas, foram encontrados dois tanques de Gás Natural Veicular (GNV). Os policiais deram alguma pancadas nos compartimentos e, como o som produzido em um deles soou estranho, decidiram vistoriar melhor.

Foi localizado um corte, com rosca, que permitia abrir o tanque, onde a equipe encontrou 4.925 projéteis. O motorista, de 48 anos, disse que adquiriu as munições no Paraguai e as estava levando para o Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Federal do município de Marília.