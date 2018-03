Polícia apreende quase duas toneladas de maconha no Paraná

SÃO PAULO - Policiais do Grupo de Diligências Especiais (GDE), da 15.ª Subdivisão Policial (SDP) de Cascavel, no Paraná, apreenderam 1,7 tonelada de maconha na tarde desta quinta-feira , 15, transportadas em uma carreta com placas de Foz do Iguaçu (PR). O motorista da carreta, Valmir Alves da Silva, 46 anos, foi preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Amadeu Trevisan Araújo, há cerca de três meses a polícia investigava uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. "Os policiais suspeitaram da carreta e a abordaram", disse. A abordagem foi feita na BR-277, no perímetro urbano de Cascavel. Silva está preso na 15.ª SDP da cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A carreta estava carregada com sucata de vidro a granel. "A nota fiscal apontava que o carregamento foi feito em Foz do Iguaçu e tinha como destino a cidade de Porto Ferreira, em São Paulo", informou o delegado. Embaixo do produto, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha que, somados, totalizam 1.700 quilos.

O delegado Amadeu Araújo enfatiza que a polícia está atenta e investiga casos, que considere suspeitos de tráfico de drogas. "Mesmo que esse grande carregamento não tivesse como destino Cascavel, ele seguia para outro local e não podemos permitir que isso ocorra sem tomarmos previdências", disse.