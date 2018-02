Polícia apreende uma tonelada de maconha com sacoleiros Policiais do setor de Antipirataria do Departamento de Investigações Criminais (Deic) apreenderam na manhã desta terça-feira, 13, uma tonelada de maconha, durante revista em ônibus de sacoleiros, no Canindé, zona leste da Capital. Três pessoas foram presas e levadas para delegacia do Deic. João Batista Naves da Silva, de 30 anos, Jadeir Rodrigo Antunes Junior, de 28, e Edson Teixeira da Silva, de 19. Ele foi preso ao tentar subornar os policiais com R$ 7 mil.