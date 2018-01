Polícia apreende uma tonelada de maconha em Curitiba A Polícia Militar apreendeu, por volta de 23h30 de ontem, aproximadamente uma tonelada de maconha escondida no fundo falso de um caminhão em Foz do Iguaçu, na divisa com o Paraguai. Uma pessoa foi presa, mas a polícia encontrou documentos e telefones celulares de outros integrantes da quadrilha de traficantes. O caminhão, com placa de Sapiranga (RS), tinha o Rio Grande do Sul como destino. O motorista Luiz Adriano Wille, que foi preso, negou saber sobre a droga. O caminhão estava sendo carregado em uma pedreira, na periferia de Foz. A polícia soube da movimentação por meio de um telefonema anônimo. Segundo a delegada Márcia Braga, a apreensão de maconha tem sido freqüente em Foz do Iguaçu, em razão do período de colheita da safra paraguaia.