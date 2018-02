Polícia apresenta acusado de assassinar turista francês A polícia apresentou nesta quinta-feira Sebastião Gama de Paula, o Tindoco, acusado do assassinato do turista francês Sebastien Emmanuel Jerome Gressez, 28 anos, no dia 19 de março. O criminoso foi preso em Muqui, no sul do Espírito Santo, onde havia se escondido depois de cometer o crime. Apontado como matador de aluguel pela polícia, ele negou a autoria do assassinado do músico francês e outros sete homicídios dos quais é acusado. Tindoco acusou outros dois homens como os autores da morte do turista, um deles seu antigo comparsa. Um vereador do município de Japeri, na Baixada Fluminense, região onde ocorreu o crime, é apontado pelo delegado Fernando Veloso com a pessoa que acobertou a fuga de Tindoco e será ouvido na próxima terça-feira. O acusado foi apresentado à imprensa na Delegacia Especializada no Atendimento ao Turista (Deat) usando uma camisa alusiva ao Pan-Americano 2007, evento que pretende atrair milhares de turistas, dólares e empregos. E melhorar a imagem da cidade apontada pelos jornais estrangeiros como uma das mais violentas do mundo. Alertado sobre a gafe pela reportagem, o delegado Fernando Veloso foi rapidamente para a carceragem conferir a roupa do preso. Ao ver que se tratava de uma camisa do Pan 2007, com direito às famosas argolas olímpicas coloridas, o policial levou a mão à cabeça e disse. "Pô, Tião, não dava para ser preso com outra camisa?". Em seguida, perguntou aos auxiliares se ninguém tinha reparado na estampa e tentou demonstrar bom humor. "Bom, acontece, né?", disse. O detento não entendia o que acontecia e afirmou que se tratava de um presente de parentes recebido na casa onde se escondeu após o crime. Tindoco foi preso por cinco policiais, que o vigiavam desde a Semana Santa. Um deles chegou a capinar a mata em frente à casa do suspeito.