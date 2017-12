Polícia apura estupro coletivo de duas adolescentes em MG

FRANCA - Um estupro coletivo envolvendo duas adolescentes, de 14 e 15 anos, no último fim semana em Machado, no sul de Minas Gerais, é investigado pela Polícia Civil. Quatro suspeitos foram detidos na tarde desta quinta-feira, 23, enquanto outro fugiu após trocar tiros com policiais na noite anterior. Ele é foragido de um presídio na região.

As adolescentes alegam ter sido dopadas e violentadas por mais de 20 homens, após permanecerem trancadas em uma casa durante o último fim de semana. No local, a polícia localizou colchões, um sofá, uma TV e garrafas vazias de bebidas alcoólicas.

A mãe de uma das vítimas contou que as duas garotas foram abordadas por homens armados quando caminhavam na rua. "Mostraram as armas e as levaram", disse. Ela falou ainda que a filha listou mais de 20 nomes de supostos estupradores e que está traumatizada desde que foi libertada, na segunda-feira, 20. "O trauma é para o resto da vida, ela nem está comendo direito."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Investigação. Os quatro suspeitos apreendidos são menores de idade, enquanto o foragido é maior. O Conselho Tutelar acompanha o caso, e o delegado Juliano Lago, responsável pela apuração, disse que é preciso aguardar os exames feitos nas vítimas e ouvir todos os envolvidos. "Seria prematuro dizer agora o que aconteceu."