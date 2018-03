Polícia apura ligação de dono de lava-jato com bombeiros criminosos O carro Honda Civic preto, placa LMS 2200, de Salvador, utilizado na quarta-feira passada pelos falsos policiais federais para assaltarem o empresário M.A.S. , estava sendo guardado até a véspera do crime no Lava-Jato do Luiz, no bairro de Bacaxá, município de Saquarema. O lava-jato pertence desde o início do mês a Abel Gomes da Silva, que adquiriu o Honda Civic no final de 2005 - muito embora não tenha documento comprovando a sua compra. Localizado pelo Estado em sua residência, Abel garantiu ter vendido o veículo, por R$ 8 mil, pagos em dinheiro, na terça-feira (14 de agosto) pela manhã - 24 horas antes do assalto ao empresário. O comprador se identificou como delegado federal. A Polícia Federal investiga o caso. "Era um senhor bem apessoado, um coroa de cabelos grisalhos que disse que era delegado federal e precisava do carro porque a polícia usa carro descaracterizado. Mostrou a carteira de delegado federal, com aquele brasão dourado. Disse que se chamava Francisco Alves", explicou. Abel não tem documento que mostre a venda do veículo. Mas diz ter uma testemunha "idônea": o "senhor Mazini", morador em Bacaxá, proprietário de loja onde foi feita a troca do escapamento do carro já pelo novo dono. A documentação do Honda continua em nome de Patrícia Meireles Notari, que mora em Salvador (BA), e o vendeu em janeiro de 2005 a um amigo de Abel.