Polícia atribui morte de prefeito a briga por poder Briga por poder foi a motivação do assassinato do prefeito Braz Paschoalin (PSDB), de Jandira, segundo conclusão da polícia. "Não há comprometimento político-partidário, o que fica evidente é que o prefeito ou fechou uma torneira que estava aberta ou não deixou abrir. Só existem essas duas possibilidades", disse o delegado Zacarias Katzer Tadros, que investiga o caso. "Braz impediu alguém que queria ter acesso a alguma coisa ilícita, a valores do poder municipal."