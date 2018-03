Polícia baiana caça quadrilha de roubo a carro-forte A Polícia baiana iniciou uma operação especial para tentar capturar uma quadrilha que vem realizando audaciosos assaltos a carros-fortes nas estradas. A noite de sexta-feira foi de terror na rodovia BR-324, a de maior fluxo de veículos da Bahia, que liga Salvador a Feira de Santana, principal entroncamento do Nordeste. Os bandidos atiraram uma granada para forçar o carro-forte da empresa Preserve a parar no canteiro central da rodovia, em um horário de muito movimento, por volta de 19h30min. Levaram armamentos, mas não conseguiram abrir o cofre, que estava com trava eletrônica. Antes, na rodovia BR-116, o mesmo grupo agiu próximo a Santanópolis, no Norte do Estado, ferindo quatro pessoas. Neste assalto, os homens fortemente armados renderam os seguranças e levaram um montante, cujo valor não foi divulgado.