Polícia caça pela zona norte assassino de coronel da PM

As horas seguintes à morte do coronel José Hermínio Rodrigues foram de buscas intensas em toda a zona norte. Quatro suspeitos foram detidos, entre eles um policial militar, mas às 22 horas de ontem todos já estavam soltos. PMs fizeram bloqueios em toda a região e revistavam motociclistas. Todos estavam atrás do homem que dirigia uma Honda Falcon, o assassino do comandante da Polícia Militar na região. "Os autores desse crime serão descobertos e capturados", afirmou o comandante-geral da PM, coronel Roberto Antônio Diniz. O comandante negou que a morte do coronel tenha relação com outros dois assassinatos de policiais, um deles na zona norte. "Em um dos casos, nós já sabemos que o policial foi vítima de um assalto." O primeiro suspeito detido ontem foi pego na frente do Hospital da PM, na zona norte. Foi para lá que o coronel Hermínio foi levado depois de baleado - ele ainda passou por uma cirurgia antes de morrer. O suspeito chegou ao hospital em uma moto parecida com a usada pelo assassino. Estava armado com uma pistola calibre 380, igual à arma usada no crime, e era um policial. Acabou detido para averiguação por ordem de um coronel, pois o suspeito não soube explicar o que estava fazendo ali perto do hospital. A arma foi examinada e, quando se constatou que ela não havia feito disparo recente, o suspeito foi solto. Os três outros suspeitos foram detidos por policiais civis do 39º DP, mas também acabaram soltos. Eles haviam sido alvos de uma denúncia anônima. O assassinato foi registrado no 20º DP, que ouviu três testemunhas - duas viram o assassinato e uma ouviu os tiros. O crime será apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pelo Setor de Crimes Contra PMs da Corregedoria da PM. "O que eu sei é que perdemos um grande coronel. Sua atuação valorizava a Polícia Militar", disse o coronel Jorge Luis Alves, chefe do Comando de Policiamento de Área Metropolitano-10 (CPA-M10), responsável pela região de Santo Amaro.