Polícia captura 33 pessoas em operação contra o tráfico no RS

PORTO ALEGRE - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 33 pessoas nos municípios de Porto Alegre, Eldorado do Sul, Guaíba, Gravataí, Cachoeirinha e Alvorada durante a Operação Delta de combate ao tráfico de drogas e homicídios, nesta quarta-feira, 6. A investigação começou em janeiro e, ao mapear os crimes, a polícia detectou que traficantes tinham ligação direta com assassinatos ocorridos recentemente em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana da capital gaúcha.

O delegado Alencar Carraro descreveu como "chocante" uma das ações do grupo: o assassinato brutal de um bebê de 2 meses durante disputa por um ponto de tráfico, em maio. Nesse ataque também morreram outras duas pessoas.

Os 300 agentes que foram cumprir os mandados judiciais nesta quarta-feira prenderam 24 adultos, que foram encaminhados ao sistema penitenciário, e apreenderam 9 adolescentes, que acabaram encaminhados à Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase).

Também foram apreendidos cinco revólveres, duas pistolas, duas espingardas, três simulacros de arma, munições de diversos calibres, lunetas de mira para armas longas e pequenas quantias de drogas e dinheiro.