Polícia Civil desencadeia operação em torno da Favela da Rocinha, no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil desencadeou por volta das 10 horas, desta quinta-feira, 3, uma operação padrão, visando combater crimes na área em torno da Favela da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Participam da ação cerca de 65 agentes de sete especializadas, cada uma atuando em sua área, e de duas delegacias da Zona Sul. A operação tem o apoio do helicóptero Águia.

As unidades policiais envolvidas na ação são as Delegacias de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), do Consumidor (DECON), de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), de Combate às Drogas (DCOD), da Polinter, além da 14ª DP (Leblon) e 15ª DP (Gávea).