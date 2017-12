Polícia Civil faz operação nacional contra criminalidade A Polícia Civil de todo o País realiza na manhã desta sexta-feira, 23, uma operação contra a criminalidade em 26 Estados e no Distrito Federal. A Operação Nacional de Polícia Civil, em São Paulo, acontece na capital e em 641 cidades do interior. Até as 10h30, 50 kg de cocaína e 80 kg de maconha haviam sido apreendidos e 18 pessoas tinham sido presas em São Paulo, segundo balanço parcial do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc). Além disso, cinco veículos e cinco armas foram apreendidos; em um dos casos, houve troca de tiros com policiais e um acusado morreu. Coordenada pelo presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCP), o Mário Jordão Toledo Leme, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, a ação conta com 21 mil policiais no Estado. Desde as 6 horas, policiais cumprem mandados de prisão preventiva, temporária e administrativa. Além disso, fazem a recaptura de foragidos, a detenção de criminosos em flagrante, a ocupação de áreas consideradas de risco, a realização de bloqueios, entre outras. Texto alterado às 10h35 para acréscimo de informações.