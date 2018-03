Polícia Civil prende 16 suspeitos em morros da zona Sul do Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio prendeu 16 suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e associação com o tráfico durante operação desencadeada na manhã desta sexta-feira, 28, na zona sul da capital fluminense.

As prisões ocorreram nos morros da Babilônia, no Leme, Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, no morro do Cantagalo, em Ipanema, e na comunidade da Cruzada São Sebastião, no Leblon.

A ação deve cumprir 21 mandados de prisão. Um dos procurados foi preso em um apart-hotel, na Rua Professor Antônio Maria Teixeira, em frente ao Shopping do Leblon.

A ação teve início às 5h30. Participam da operação policiais civis da 13ª DP (Ipanema) e agentes da 12ª DP (Copacabana), 14ª DP (Leblon) e policiais militares que atuam no Morro da Babilônia. Até as 9h30, não havia informação sobre confrontos e apreensões de armas ou drogas.