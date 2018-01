Polícia Civil prende 22 em operação contra o jogo do bicho no DF

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu pelo menos 22 pessoas ligadas ao jogo do bicho no Distrito Federal, nesta quarta-feira, 28, durante a Operação Barão de Drumond. Entres os presos estão dois apostadores e 20 responsáveis por registrar as apostas.

As prisões ocorreram na região central do Plano Piloto, Asa Norte, Esplanada dos Ministérios, além do Núcleo Bandeirante, Guará, Taguatinga, Ceilândia, Gama e Cruzeiro. Com os suspeitos foram apreendidos dinheiro, máquinas eletrônicas, entre outros itens. Pelo menos 50 policiais participaram da ação.