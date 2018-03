Polícia Civil recebe helicóptero blindado A Polícia Civil recebeu ontem um helicóptero blindado que será utilizado no Serviço Aerotático (SAT) do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic). O equipamento prestará apoio até nas missões não-policiais, como transporte de órgãos para transplante. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a aquisição custou US$ 3,1 milhões ao governo do Estado e interrompeu um intervalo de 16 anos sem compras de aeronave para a Polícia Civil. Com a nova aeronave, as polícias de São Paulo passam a ter uma frota de 19 helicópteros.