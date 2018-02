Polícia Civil terá 30 dias para incinerar drogas O secretário da Segurança Pública, Ronaldo Marzagão, decidiu baixar resolução na qual estipula prazo de até 10 dias para a realização do laudo de constatação se uma substância apreendida é entorpecente. A norma também determina que a polícia terá 30 dias para incinerar a droga depois que o juiz determinar a sua queima. Ao mesmo tempo, o procurador-geral de Justiça, Fernando Grella Vieira, editou ato normativo no qual determina as regras de fiscalização das incinerações que devem ser seguidas pelos promotores. Eles devem verificar a integridade de lacres, o peso e a existência no auto de apreensão de fotos da droga. Ele fiscalizará ainda a regularidade da incineração.