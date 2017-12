Polícia começa a periciar barco que naufragou em Brasília

SÃO PAULO - A Polícia Civil iniciou na tarde desta segunda-feira, 30, o trabalho de perícia no barco Imagination, que naufragou no último dia 22 no Lago Paranoá, em Brasília. Outros dois peritos da Marinha viajarão do Rio até a capital federal e também realizarão perícia nesta terça-feira, 31.

Na manhã de hoje os bombeiros retomaram o içamento do barco. No momento em que era puxado acabou virando e ficou com o casco para cima, o que não atrapalhou o trabalho da polícia. O Imagination está a 150 m da margem do Paranoá e deve ser transportado novamente amanhã. O naufrágio deixou nove mortos.