Polícia de Franca investiga invasão de escola estadual A Polícia Civil de Franca, na região de Ribeirão Preto, está investigando a invasão da Escola Estadual Professor José Carlos Donadelli Panice, no Jardim Panorama, ocorrida na madrugada de segunda-feira, 20. A pessoa que invadiu a escola arrombou a porta de uma sala e estourou dois armários de aço, furtando duas caixas de lápis de cor e dez réguas. O que mais chamou a atenção foi o recado escrito na lousa: "Isso foi pelos velhos tempos. É só lembrar do moleque mais atentado, aquele que o José Aguiar bateu, que sofreu um acidente na escola. Vou voltar." A atual direção da unidade está no posto há pouco tempo, segundo o delegado do 3º Departamento de Polícia, João Walter Tostes Garcia, que não descarta a possibilidade de alguém tentar incriminar outra pessoa. A direção antiga deverá ser ouvida pelos investigadores. A escola não tem vigias e tem matagal ao redor e dentro do pátio.