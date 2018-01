Polícia de MG identifica suspeito de atear fogo na namorada

BELO HORIZONTE - A Polícia Civil de Minas vai pedir a prisão preventiva do apontador de jogo do bicho Giovane de Souza Lanna, principal suspeito de ter ateado fogo à própria companheira, que morreu no fim da noite de terça-feira, 29. Selma Lúcia Sales, de 53 anos, teve 95% do corpo queimado com auxílio de gasolina e não resistiu aos ferimentos.

Ela estava internada no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS), em Belo Horizonte, desde a noite anterior, quando teve o corpo incendiado após uma discussão com o companheiro em um ponto de ônibus no centro da capital. Lanna fugiu após o crime e ainda não foi encontrado. Segundo a polícia, há imagens de câmeras de segurança mostrando ele comprando o combustível que usou para atear fogo na vítima.

Selma foi a segunda mulher que morreu após ter o corpo queimado no centro da cidade em menos de uma semana. No sábado (26), Ermelinda Vicente, de 33, que também estava internada no HPS, morreu com queimaduras em 80% do corpo. Ermelinda era moradora de rua e foi vítima de um grupo ligado ao tráfico de drogas em uma favela da capital.

A polícia acredita que o crime tenha ligação com dívida de drogas. Seis pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, foram capturadas ainda na sexta-feira, 25, logo após o crime, registrado por câmeras de segurança do centro da capital mineira.