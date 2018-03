Polícia de Minas pede exame de DNA em corpo encontrado no interior de SP

SÃO PAULO - A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que enviou hoje ofício à Polícia Civil de Cachoeira Paulista, localizada a 193 km de São Paulo, solicitando o exame de DNA em um corpo carbonizado que foi encontrado em uma matagal do município. A Polícia de Cachoeira Paulista disse que não havia recebido o ofício até a tarde desta terça-feira.

O exame será feito em São Paulo. Mas, caso não houver condições de realizá-lo em São Paulo, o material será enviado para Belo Horizonte. A Polícia vai comparar o resultado do exame do corpo carbonizado com o DNA de Eliza Samudio e de seus pais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Polícia Civil de Cachoeira Paulista, foi encontrado apenas o esqueleto do corpo com vestígios de fibras de pneu de borrachas, em 26 de junho, no bairro de São Miguel. O pé da vítima, no entanto, estava intacto; e a ponta dos dedos, cortadas. A arcada dentária estava quase totalmente destruída; apenas um ou dois dentes restaram.

Ainda de acordo com a Polícia, ninguém havia reclamado o corpo até a tarde desta terça-feira, 20. Os restos mortais foram enterrados no Cemitério da cidade como indigente. Um pedaço do fêmur foi retirado para a realização do exame de DNA. A polícia está investigando o caso.