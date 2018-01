Polícia de Pernambuco identifica suspeitos de matar estudante

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

A Polícia Civil de Pernambuco identificou nesta terça-feira, 9, os dois suspeitos de envolvimento na morte do estudante universitário Alcides do Nascimento Lins, de 22 anos. A vítima foi morta no último sábado, 6, na zona oeste de Recife.

Entre os suspeitos estão um garoto de 16 anos e um homem que estava em liberdade condicional. O diretor-geral de Operações da Polícia Civil, Osvaldo Morais, afirmou que o mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara do Júri da Capital, assim como o pedido de busca e apreensão para o menor de idade.

As três irmãs e a mãe da vítima já foram ouvidas pela polícia, que agora não mais trabalha com a hipótese de que Alcides foi confundido com um traficante da região. Segundo a polícia, o universitário foi morto porque não informou onde morava o traficante procurado pela dupla.

Alcides estudou em escolas públicas e ganhou notoriedade depois de passar em primeiro lugar no vestibular de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 2007. O jovem, filho de uma catadora de lixo, se formaria no fim deste ano.