Polícia de Ribeirão Preto apreende 300 kg de maconha Agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), de Ribeirão Preto, apreenderam, no início da noite de ontem, numa fazenda perto de uma rodovia que liga a cidade a Dumont, cerca de 300 quilos de maconha. Dois homens - Carlos Leonard Roque Lourenço, de 28 anos, e Paulo Roberto de Oliveira, de 35 - foram presos em flagrante. Eles tomavam conta da fazenda e da droga, que estava distribuída em sacos, num galpão. Alguns menores que estavam no local foram liberados após depoimento na delegacia. A polícia suspeita que a maconha seja do Paraguai e tenha chegado na quarta-feira (19), feriado no município, devido ao seu aniversário. Outros integrantes da quadrilha estão sendo investigados.