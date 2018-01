Polícia de Ribeirão Preto apreende 7 quilos de crack O ex-estudante de direito Wílson Rodrigo da Silva Veiga, de 21 anos, que estava sendo investigado há cerca de três meses, foi preso na noite de ontem por agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), de Ribeirão Preto, com sete tijolos de crack - cerca de 7 quilos da droga. Ele foi autuado em seu Vectra, numa avenida entre os bairros Simioni e Quintino Facci 2, na periferia da cidade. A droga estava escondida embaixo dos bancos dianteiros do veículo. Sem antecedente criminal, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP). Para o delegado da Dise, Gino Sant´anna, que conduziu a operação, Veiga informou havia sido contratado para transportar a droga até Belo Horizonte. Pelo serviço, ele receberia R$ 5 mil. A polícia investiga a procedência da droga e a atuação de Veiga no tráfico de entorpecentes.