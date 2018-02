Polícia de São Paulo fecha fábrica de CDs e DVDs piratas A polícia desbaratou na tarde desta quarta-feira, 25, um laboratório de reprodução de CDs e DVDs piratas, no bairro de Capão Redondo, na Zona Sul da Capital. No local, foi preso em flagrante o responsável pelas reproduções, José Cícero Souza, 44 anos. Com ele, foram apreendidos quatro computadores capazes de fazer 24 cópias a cada três minutos. Souza não tem passagem pela polícia. O criminoso permanece preso no 1º Distrito Policial (Sé). De acordo com o delegado Fernando Schmidt de Paula, o laboratório ficava nos fundos de uma residência, onde mora a família de Souza. Ele chegou a declarar aos policiais que atualmente está difícil ganhar dinheiro, por isso, teria seguido para trabalhos ilegais. O delegado contou que, no laboratório, na Rua Maria Bouchard, eram feitas 200 cópias por hora, em média. Todos os CDs e DVDs eram vendidos na região da Rua Santa Ifigênia, no Centro da Cidade. A unidade podia ser comercializada a R$ 2 e depois era revendida a R$ 4. Segundo o delegado, a polícia descobriu o laboratório após fazer campana no Centro de São Paulo e prender, na última terça-feira, quatro acusados de integrar uma quadrilha que comercializava cadastros de informações sigilosas, como dados de clientes de uma empresa de telefonia, com nome, RG e CPF, dados de contribuintes com as suas declarações de Imposto de Renda e até cadastros do Detran. Entre os presos, estava um adolescente. As pessoas foram detidas na Rua Santa Ifigênia. Os dados dos CDs podem servir para ações criminosas que vão de seqüestros a golpes bancários.